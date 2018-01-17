В Skoda готовят к премьере новый бюджетный кроссовер Kamiq‍

На китайских автомобильных ресурсах появились фотографии неизвестного кроссовера от компании Skoda, который еще даже не представлен.

Для китайского рынка чешский автопроизводитель разработал новую модель. Новинкой становится компактный кроссовер, который будет представлен весной и получит он название Kamiq.

Эксперты полагают, что эта модель окажется немного дешевле существующей версии Skoda Karoq.

Как удалось узнать инсайдерам Skoda Kamiq получил следующие размеры: длина – 4 390 мм, ширина – 1 781 мм, высота – 1 593 мм. Колесная база «паркетника» составляет 2 610 мм.

Модель немного меньше чем Skoda Karoq. Выйдет ли Kamiq за пределы Китая пока неизвестно.

Кроссовер будут собирать в Китае на совместном предприятии Volkswagen и SAIC.

Презентация Skoda Kamiq должная пройти в рамках автосалона в Пекине, который пройдет в апреле.