На китайских автомобильных ресурсах появились фотографии неизвестного кроссовера от компании Skoda, который еще даже не представлен.
В Skoda готовят к премьере новый бюджетный кроссовер Kamiq
17.01.2018 07:20
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Для китайского рынка чешский автопроизводитель разработал новую модель. Новинкой становится компактный кроссовер, который будет представлен весной и получит он название Kamiq.
Эксперты полагают, что эта модель окажется немного дешевле существующей версии Skoda Karoq.
Как удалось узнать инсайдерам Skoda Kamiq получил следующие размеры: длина – 4 390 мм, ширина – 1 781 мм, высота – 1 593 мм. Колесная база «паркетника» составляет 2 610 мм.
Модель немного меньше чем Skoda Karoq. Выйдет ли Kamiq за пределы Китая пока неизвестно.
Кроссовер будут собирать в Китае на совместном предприятии Volkswagen и SAIC.
Презентация Skoda Kamiq должная пройти в рамках автосалона в Пекине, который пройдет в апреле.
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