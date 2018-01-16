КНДР наладит выпуск своих автомобилей с повышенным комфортом

На территории КНДР появился новый автомобильный бренд, который получил название Naenara. Новая марка автомобилей в КНДР намерена выпускать машины, которые будут оснащены различными комфортными опциями.

Под брендом планируется выпуск различных автомобилей, начиная от пассажирских машин, компактных и среднеразмерных автобусов, и заканчивая небольшими грузовиками.

Мощность двигателей этих автомобилей будет от 74 до 108 лошадиных сил, а в списке их оборудования будет кондиционер, задний парктроник, система старт/стоп, а также электрические стеклоподъемники, усилитель рулевого управления, электропривод боковых зеркал и другое.

Планируется, что автомобили будут потреблять от 42 до 50 граммов топлива на километр, а грузовики 58 граммов, правда о каком именно топливе идет речь не сообщается.

Максимальная скорость транспортных средств будет ограничена электроникой на отметке от 120 до 180 километров.