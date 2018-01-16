Хэтчбек Hyundai Veloster получил спортивную версию Veloster N‍

Hyundai показала новое поколение асимметричного хэтчбека Veloster и его «заряженную» N-версию. Показ новинок состоялся на открывшемся автосалоне в Детройте.

Асимметричный хэтчбек Veloster получил два мотора, один из которых атмосферный 2,0-литровый мощностью 149 л.с., а второй турбированный ДВС объёмом 1,6-литра, его отдача достигает 203 л.с. при 264 Нм крутящего момента.

Трансмиссия для корейского хэтчбека будет предлагаться механическая, автоматическая и роботизированная с двумя сцеплениями.

Все характеристики новинки пока раскрывать не стали и о них станет известно ближе к старту продаж, который намечен на весну 2018 года.

Также на выставке был показан «заряженный» Veloster N. Под его капотом уже установлен 2,0-литровый 278-сильный мотор, который будет доступен с механической коробкой, активной подвеской и блокировкой дифференциала с электронным управлением.

В «заряженном» хэтчбеке установили аэродинамический обвес с красными акцентами.