Новый кроссовер Jeep Grand Commander рассекречен на «живых» фото

В Сети были опубликованы «живые» снимки нового кроссовера американской компании, который в первую очередь предназначен для китайского рынка. Новинка носит название Grand Commander и благодаря опубликованным снимкам его внешность оказалась рассекречена до премьеры.

Официальная презентация внедорожника Jeep состоится на одном из китайских автосалонов, которые пройдут весной этого года.

Предвестником новинки стал концепт Yuntu, который был представлен в прошлом году на автосалоне в Шанхае.

В целом серийная версия этого прототипа не сильно отличается. Уже известно, что габариты кроссовера составят 4 873/1 892/1 738 мм, а расстояние между осями составит 1 738 мм.

На рынке будет предлагаться пяти и семиместная версии кроссовера. Моторная гамма, по предварительным данным, будет представлена двухлитровым двигателем мощностью 234 или 265 л.с. В дальнейшем у модели появится и гибридная версия.