В Сети были опубликованы «живые» снимки нового кроссовера американской компании, который в первую очередь предназначен для китайского рынка. Новинка носит название Grand Commander и благодаря опубликованным снимкам его внешность оказалась рассекречена до премьеры.
Новый кроссовер Jeep Grand Commander рассекречен на «живых» фото
16.01.2018 06:46
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Официальная презентация внедорожника Jeep состоится на одном из китайских автосалонов, которые пройдут весной этого года.
Предвестником новинки стал концепт Yuntu, который был представлен в прошлом году на автосалоне в Шанхае.
В целом серийная версия этого прототипа не сильно отличается. Уже известно, что габариты кроссовера составят 4 873/1 892/1 738 мм, а расстояние между осями составит 1 738 мм.
На рынке будет предлагаться пяти и семиместная версии кроссовера. Моторная гамма, по предварительным данным, будет представлена двухлитровым двигателем мощностью 234 или 265 л.с. В дальнейшем у модели появится и гибридная версия.
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