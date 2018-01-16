На автосалоне в Детройте назвали лучшие автомобили 2017 года‍

В начале каждого года на Международном автомобильном салоне в Детройте озвучивают победителей конкурса «Автомобиль года» в Северной Америке именуемый как North American Car and Truck/Utility of the Year. В этом году 60 журналистам, которые являются жюри конкурса выбрали лучший легковой автомобиль, кроссовер и внедорожник/пикап.

15 января в Детройте объявили победителей конкурса. В этот раз жюри среди легковых автомобилей выбрали лучших среди Honda Accord, Kia Stinger и Toyota Camry.

Среди кроссоверов претендентами стали Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60.

В третье категории числились Chevrolet Colorado ZR2, Ford Expedition и Lincoln Navigator. Претенденты на звание лучших были объявлены в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Итак, победителем премии Лучший североамериканский автомобиль в категории легковых машин стал Honda Accord.

В категории внедорожник/пикап победу одержал Lincoln Navigator, лучшим кроссовером стал кроссовер Volvo XC60.

Напомним, что в 2017 году победителями стали Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline и Chrysler Pacifica. Между тем в России стартовало голосование за «Автомобиль года в России — 2018».