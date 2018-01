На автосалоне в Детройте назвали лучшие автомобили 2017 года‍

В начале каждого года на Международном автомобильном салоне в Детройте озвучивают победителей конкурса «Автомобиль года» в Северной Америке именуемый как North American Car and Truck/Utility of the Year. В этом году 60 журналистам, которые являются жюри конкурса выбрали лучший легковой автомобиль, кроссовер и внедорожник/пикап.