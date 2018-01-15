Самой продаваемой моделью в декабре 2017 года стала Lada Granta‍

Согласно отчетным данным продажам за последний месяц 2017 года, Lada Granta стала самой продаваемой моделью на российском рынке, хотя по итогам года она оказалась лишь второй.

В декабре продажи Lada Granta составили 10 302 проданных автомобиля, что превышает показатели декабря 2016 года на 17%.

Второй результат в декабре показал еще один российский седан – Лада Веста, реализованный в количестве 7 955 единиц, что больше на 13%.

На третьем месте оказался KIA Rio с показателем 6198 проданных экземпляров, что на 23% меньше. Четвертый результат показал кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 5 899 единиц, что больше на 47%.

Volkswagen Polo вошел в пятерку с показателем 5601 проданных автомобиль.

Во второй пятерке по продажам в декабре числиться Hyundai Solaris (4941 ед.), Renault Duster (4 816 ед.), LADA XRAY (3 736 ед.), LADA Largus (3 511 ед.) и Chevrolet Niva (3 416 ед.).

Напомним, что ранее АЕБ опубликовала рейтинги ТОП-25 самых продаваемых моделей и марок автомобилей в России в 2017 году.