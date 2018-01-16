Эксперты назвали самые популярные иномарки в России в 2017 году‍

ТОП-10 самых популярных иномарок в России был назван по результатам их продаж в 2017 году. В прошлом году на российском рынке было реализовано 1,18 миллиона иномарок. Доля таких автомобилей на рынке составила 74,2%.

Первое место в ТОП-10 самых популярных иномарок в России занял KIA Rio, который был реализован в количестве 96 700 единиц, что на 10,3% больше.

Вторая строчка достается прежнему лидеру Hyundai Solaris. Объём реализованных единиц этой модели составил 68 600 единиц, что меньше на 24%.

В тройке лидеров располагается кроссовер Hyundai Creta с результатом 55 300 проданных единиц, что в 2,5 раза выше результатов 2016 года.

Четвертая позиция в ТОП-10 достается седану Volkswagen Polo, продажи которого выросли на два процента до 48 600 проданных единиц.

Еще один кроссовер — Renault Duster замыкает первую пятерку лидеров с результатом 43 800 проданных штук, что хуже на 0,4%.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг самых востребованных марок и автомобилей в России по итогам 2017 года.