Toyota представила седан Toyota Avalon‍ нового поколения

На автосалоне в Детройте компания Toyota показала новое поколение флагманского седана Avalon. Пятое поколение модели подросло в размерах, стало легче за счет новой модульной платформы TNGA (Toyota New Global Architecture) и получило передовые технологии по безопасности.

В основе Avalon лежит тележка, на которой создана новая Camry, Prius и компактный кроссовер Toyota C-HR.

Благодаря новой платформе седан вырос в длину до – 4 978 мм, в ширину – 2 019 мм, в высоту – 1 435 мм.

Колесная база выросла на 51 мм и теперь составляет 2 870 мм. На американском рынке новое поколение седана будет предлагаться с двумя видами оптики и радиаторной решетки.

Toyota Avalon поступит в продажу с 3,5-литровым мотором и автоматической трансмиссией, также дилеры марки предложат модель с гибридной установкой.

В составе установки будет 2,5-литровый ДВС, электромотор и блок аккумуляторов. В качестве трансмиссии для этой версии предложат вариатор.

В список оснащения большого седана есть новый комплекс безопасности Toyota Safety, в котором есть система предотвращения фронтального столкновения, распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и система предупреждения о выходе с полосы движения.

Также в Avalon добавили 10 подушек безопасности, 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, аудиосистему JBL, беспроводную зарядку, климат-контроль и проекционный дисплей.

На рынке США пятое поколение Avalon будет стоить от $33 500, что в пересчёте составит около 1,9 млн рублей.

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