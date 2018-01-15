В Сеть «слили» фото нового Hyundai Veloster и «заряженного» Veloster N

В Детройте компания Hyundai публично покажет новое поколение асимметричного хэтчбека Veloster и как удалось узнать зарубежным журналистам на автосалоне будет представлена и «заряженная» версия Veloster.

Модель будет относится к N-версии и в Сети уже опубликовали первое изображение модели.

В дальнейшем снимок был удален, но его уже успели скопировать большое количество профилирующих СМИ.

N-версия Veloster получит измененный передний бампер и иную решетку радиатора, также на модели появится антикрыло и красные акценты.

Технические данные «зараженного» Hyundai Veloster пока не раскрыли, но это будет сделано очень скоро. Напомним, что ранее Hyundai на видео рассекретила внешность хэтчбека Veloster.