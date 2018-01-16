Российский пикап Toyota Tundra 6×6 Hercules испытали на полигоне НАМИ

Ателье «4×4 Tundra» провело тестирование своего шестиколесного внедорожника Toyota Tundra 6×6 Hercules на Дмитровском полигоне НАМИ.

Специалисты проверяли надежность конструкции основательно переделанного внедорожника Toyota.

Автомобиль испытали на нескольких участках и проверили у Toyota Tundra 6×6 Hercules подвеску и динамические характеристики, а также поведение автомобиля при экстремальном вождении на горной дороге. В дальнейшем модель будут протестирована под нагрузками.

Напомним, Toyota Tundra 6×6 Hercules разрабатывается российской компанией «4×4 Tundra» и эта модель будет предлагаться для покупки по цене от 10 до 15 млн рублей в зависимости от пожелания заказчика.

Публичная премьера пикапа Tundra 6×6 Hercules состоится на автосалоне в Москве в 2018 году.

