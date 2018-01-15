Обновленный кроссовер Geely Boyue выйдет на рынок в марте

Представители китайской компании Geely анонсировали старт продаж обновленной версии Geely Boyue, которая была представлена в конце ноября прошлого года. Так, в компании сообщили что обновленный флагманский кроссовер выйдет на рынок в марте 2018 года.

Цены и комплектации модели будут озвучены ближе к старту продаж.

Для модели обновили задние фонари, улучшили шумоизоляцию, добавили новые материалы отделки салона, а также установили электронный селектор автоматической коробки передач.

Кроме этого, в салоне кроссовера расположилась новая мультимедийная система с сенсорным управлением.

Что касается технических характеристик Geely Boyue, то тут изменений не произошло и под капотом по-прежнему будут устанавливать 2,0 или 1,8-литровый агрегаты, пару которым составит шестискоростная механика или автомат.

Система привода у кроссовера может быть как на переднюю, так и на обе оси.