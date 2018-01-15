Популярность автомобилей Lada на территории Германии постоянно растет и в прошлом году АвтоВАЗ существенно нарастил продажи Lada в стране.
«АвтоВАЗ» существенно нарастил продажи LADA в Германии
15.01.2018 22:51
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За прошлый год дилеры компании на немецком рынке реализовали 2 600 автомобилей, в то время как автомобилей премиального бренда Lexus было продано в Германии в количестве трех тысяч единиц.
Жители Германии поставили в прошлом году на учет 1 470 внедорожников Lada 4×4, а это оказалось на 33% больше, чем в 2016 году.
Также в стране было зарегистрировано 693 автомобиля Lada Granta, что оказалось больше на 22 процента и 472 Lada Vesta.
В целом экспортные поставки АвтоВАЗа в прошлом году выросли на 31% и составили 24 тысяч автомобилей.
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