«АвтоВАЗ» существенно нарастил продажи LADA в Германии

Популярность автомобилей Lada на территории Германии постоянно растет и в прошлом году АвтоВАЗ существенно нарастил продажи Lada в стране.

За прошлый год дилеры компании на немецком рынке реализовали 2 600 автомобилей, в то время как автомобилей премиального бренда Lexus было продано в Германии в количестве трех тысяч единиц.

Жители Германии поставили в прошлом году на учет 1 470 внедорожников Lada 4×4, а это оказалось на 33% больше, чем в 2016 году.

Также в стране было зарегистрировано 693 автомобиля Lada Granta, что оказалось больше на 22 процента и 472 Lada Vesta.

В целом экспортные поставки АвтоВАЗа в прошлом году выросли на 31% и составили 24 тысяч автомобилей.