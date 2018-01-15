«АВТОВАЗ» установил систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на три модели Lada‍

В январе 2018 году стали доступны еще три модели LADA с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Ранее модуль экстренного реагирования устанавливали только на Vesta и XRAY.

С января «АВТОВАЗ» стал предлагать Granta, Kalina и Largus с «ЭРА-ГЛОНАСС».

С этим модулем модели подорожали на 6 тысяч рублей, и теперь на официальном сайте автопроизводителя предлагаются версии вышеперечисленных моделей с приставкой Glonass к комплектации (к примеру Comfort/Glonass).

Также недавно российский автогигант возобновил свое участие в программах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».