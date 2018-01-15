Пикап Ram 1500 нового поколения дебютировал в Детройте

Пикап нового поколения представили на открывшемся автосалоне в Детройте. Теперь пикап стал легче, получил множество опций и систем безопасности, а также стал крепче. В продаже новая генерация пикапа появится в первом квартале года.

Во время презентации представители компании сообщили, что вес пикапа в исполнении Crew Cab стал меньше более чем на 102 кг.

Также улучшилась и аэродинамика автомобиля и теперь коэффициент лобового сопротивления составляет 0.357, а добиться такого показателя удалось за счет активных заслонок в радиаторной решетке, особого дизайна задней части крыши, а также снижения высоты пикапа.

Еще в новом Ram 1500 стоит отметить наличие интегрированного в передний бампер спойлера с электроприводом, который выдвигается на скорости до 56 км/ч, а убирается на скорости до 24 км/ч.

Еще Ram 1500 получил пневматическую подвеску и гибридные силовые установки. Речь идет о так называемых «мягких» гибридных силовых установках с системой под названием E-Torque.

Для шестицилиндрового 3,6-литрового двигателя она будет стандартной, а для 5,7-литрового восьмицилиндрового агрегата опциональной.

Система предполагает использование 48-вольтового стартер-генератора, который позволит обеспечить дополнительное усилие при разгоне. Также в системе предусмотрена и литий-ионная батарея емкостью 0,43 кВт*ч.

За счет E-Torque добавляет не менее 120 Нм при ускорении с двигателем V6, который выдает 305 лошадиных сил при 365 Нм.

Восьмицилиндровый двигатель имеет мощность 395 лошадиных сил при 555 Нм крутящего момента.

Для всех силовых установок предусмотрена модернизированная коробка передач на восемь скоростей. Позже моторная гамма пополнится трехлитровым мотором EcoDiesel V6.