Детройт 2018: спорткар Ford Mustang получил спецверсию Mustang Bullit

На мотор-шоу в Детройте компания Ford показала спецверсию спорткара Mustang Bullit. Модель была создана в честь фильма Bullit, в котором главный герой ездил на Mustang GT.

Ford Mustang Bullit получил особый окрас кузова темно-зеленого цвета, но по заявлению автопроизводителя модель можно заказать и в черном цвете кузова.

Под капотом спецверсии располагается 5,0-литровый восьмицилиндровый V-образный мотор мощностью 475 л.с.

Внешне Mustang Bullit не будет отличатся от классической версии, за исключением отсутствия эмблемы модели на радиаторной решётке.

В продажу двухдверный спорткар поступит летом текущего года, а цены на модель объявят ближе к старту продаж.