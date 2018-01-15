Сегодня в ряде российских СМИ появилась информация, о том, что сорваны сроки поставки первых автомобилей «Кортежа».
«НАМИ»: Сроки поставок автомобилей проекта «Кортеж» не сорваны
15.01.2018 11:22
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Как сообщили порталу ТвоёАвто в ФГУП «НАМИ», пресс-служба не давала каких-либо комментариев по факту отгрузки автомобилей.
Таким образом, ФГУП «НАМИ» отрицает факт срыва поставок, а опубликованная информация не является достоверной.
Ранее сообщалось, что автомобилей проекта «Кортеж» будут выпускать ежегодно в количестве 300 экземпляров.
Для начала будет организован выпуск 150-200 единиц авто в кузове седан, минивэн и лимузин.
Позже будет налажено производство коммерческих автомобилей, которые будут производить для компаний-партнеров НАМИ.
Таких автомобилей планируется выпускать более пяти тысяч в год.
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