«НАМИ»: Сроки поставок автомобилей проекта «Кортеж» не сорваны‍

Сегодня в ряде российских СМИ появилась информация, о том, что сорваны сроки поставки первых автомобилей «Кортежа».

Как сообщили порталу ТвоёАвто в ФГУП «НАМИ», пресс-служба не давала каких-либо комментариев по факту отгрузки автомобилей.

Таким образом, ФГУП «НАМИ» отрицает факт срыва поставок, а опубликованная информация не является достоверной.

Ранее сообщалось, что автомобилей проекта «Кортеж» будут выпускать ежегодно в количестве 300 экземпляров.

Для начала будет организован выпуск 150-200 единиц авто в кузове седан, минивэн и лимузин.

Позже будет налажено производство коммерческих автомобилей, которые будут производить для компаний-партнеров НАМИ.

Таких автомобилей планируется выпускать более пяти тысяч в год.