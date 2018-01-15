Новый кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

На этой неделе проходит международный автосалон в Детройте, который в каждом году становится первым. На автомобильном салоне будет показан и новый Acura RDX, который дебютирует в качестве прототипа.

При этом до официальной премьеры новый кроссовер Acura RDX оказался рассекречен на изображениях, которые слили в сеть.

Судя по опубликованным изображениям, автомобиль получил спортивную внешность. Acura RDX 2019 станет первой моделью компании, в которой будет реализован новый стиль дизайна концептов Precision Sports Sedan и Precision Cockpit.

По предварительным данным, новинка получит двухлитровый бензиновый турбированный агрегат, мощность которого будет 252 л.с. при 369 л.с.

Пару двигателю составит десятискоростной автомат. Позже модель получит гибридную версию. Серийная модификация будет представлена во второй половине года и до конца года она поступит в продажу.

