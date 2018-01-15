Сорваны сроки поставки первых автомобилей «Кортежа»

До 15 января НАМИ поставит 16 первых автомобилей проекта «Кортеж», об этом сообщили российские СМИ.

В декабре 2017 года министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым было сказано, что первая партия автомобилей, созданных на «Единой модульной платформе», будет поставлена в ФСО до конца декабря 2017 года, а теперь сообщается о новых сроках — 15 января, пишет speedme.ru.

Стало известно, что в первой партии будут седаны и лимузины, не исключено что будет поставлен и один микроавтобус ЕМП-4125.

В 2018 году НАМИ выпустит 70 авто, а ближе к концу года автомобили начнут выпускать для рынка.

Известно, что автомобили «Кортежа» будут доступны и для бизнесменов.

Для начала на площадке НАМИ будут выпускать 300 автомобилей в год, но позже выпуск увеличат, а само производство будет осуществляться на производственной площадке Sollers.