KIA Ceed и KIA Sportage станут «мягкими гибридами»

В компании KIA намерены свои модели KIA Sportage и KIA Ceed оснастить новой системой, которая носит название Mild Hybrid (Мягкий Гибрид). Эта система позволит без потери мощности двигателей моделей и динамики, соответствовать экологическим стандартам.

Вышеуказанные автомобили станут одними из первых, которые получат такую систему, а в дальнейшем её хотят применить на большинстве моделей марки.

Уже совсем скоро система Mild Hybrid появится в новом поколении семейства KIA Ceed, а также в актуальной версии Kia Sportage.

В системе предусмотрен 48-вольтовый стартер-генератор с блоком аккумуляторов.

Благодаря этой системе можно будет питать бортовую электронику в пробках, запускать двигатель в системе старт/стоп, а также она будет помогать стандартному ДВС при совершении разгона.

Mild Hybrid позволит сэкономить топливо, без ущерба динамическим характеристикам автомобиля.