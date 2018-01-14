В этом году в планах российского автогиганта создание нескольких новинок, среди которых две спортивные версии седана Лада Веста, а также новая версия «высокого хэтчбека». Говоря о том, что «АвтоВАЗ» превратит Lada XRAY в настоящий кроссовер в 2018 году, имеется ввиду его новая версия — Lada XRAY Cross.

В распоряжении «Дрома» оказался производственный план отечественного автогиганта, в котором есть информация о выпуске в этом году кроссовой версии Lada XRAY, которая станет на конвейер Волжского автомобильного завода.

Новую версию планируется выпустить в следующем году в количестве 10 382 единиц, тогда как в целом модели Lada XRAY намерены выпустить 43 115 штук.

Предполагается, что версия Lada XRAY Cross по сути будет серийным продолжением одноименного концепта, представленного в 2016 году.

Отличается такая модификация наличием внедорожного обвеса, более крупными колесами и увеличенным дорожным просветом.

В салоне такого кроссовера будут цветные вставки из пластика и кожи, а еще будет яркая комбинация приборов.

Системы полного привода в Lada XRAY Cross ожидать не стоит. Можно предположить, что кросс-версия автомобиля окажется до 45 тысяч дороже, чем обычный вариант.

Источник