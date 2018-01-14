Самый дорогой китайский лимузин продают по цене двух Rolls-Royce

Лимузин Hongqi L5 был представлен в 2014 году и он разрабатывался для правительства Китая, но скоро эта модель станет доступна для остальных граждан страны.

Автопроизводитель представил лимитированную версию Hongqi L5 Limited Edition, которая будет продаваться по цене 920 тыс. долларов.

За такую сумму можно купить два новых Rolls-Royce Phantom 2018 года выпуска.

Стоит отметить, что правительственная версия лимузина стоит на порядок меньше, и насколько известно ее закупают по цене 720 тысяч долларов за единицу.

Гражданский Hongqi L5 Limited Edition будет выпущен тиражом 100 единиц. Премиальную модель предложат с 6,0 и 4,0-литровыми моторами мощностью 402 и 375 л.с.

На презентации Hongqi L5 Limited Edition было сказано, что для каждого клиента будет индивидуальный подход и все его желания будут учтены.