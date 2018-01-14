Лимузин Hongqi L5 был представлен в 2014 году и он разрабатывался для правительства Китая, но скоро эта модель станет доступна для остальных граждан страны.
Самый дорогой китайский лимузин продают по цене двух Rolls-Royce
14.01.2018 21:28
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Автопроизводитель представил лимитированную версию Hongqi L5 Limited Edition, которая будет продаваться по цене 920 тыс. долларов.
За такую сумму можно купить два новых Rolls-Royce Phantom 2018 года выпуска.
Стоит отметить, что правительственная версия лимузина стоит на порядок меньше, и насколько известно ее закупают по цене 720 тысяч долларов за единицу.
Гражданский Hongqi L5 Limited Edition будет выпущен тиражом 100 единиц. Премиальную модель предложат с 6,0 и 4,0-литровыми моторами мощностью 402 и 375 л.с.
На презентации Hongqi L5 Limited Edition было сказано, что для каждого клиента будет индивидуальный подход и все его желания будут учтены.
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