Компания Ford в Детройте представила новый пикап Ford Ranger 2019

Сегодня 14 января начинает свою работу международный автосалон в Детройте, на котором уже начали показывать новинки. Первые несколько дней мотор-шоу работает для журналистов, после выставку сможет посетить каждый желающий.

Так, сегодня состоялась презентация среднеразмерного пикапа Ford Ranger, который вопреки ожиданиям журналистов получил обновлённую внешность и новый турбированный двигатель.

Так, автомобиль позиционируется как модель 2019 года и в отличие от предшественника она получила полностью новый дизайн, разработанный специально для американского рынка.

В США пикап предложат в двух модификациях: SuperCab и SuperCrew. Первая будет с половинчатыми задними дверями, а вторая является четырехдверной.

Линейка двигателей пополнилась 2,3-литровым турбированным двигателем, пару которому составит 10-скоростной автомат. Характеристики двигателя раскрывать не стали. Новый Ford Ranger будет предложен с системой привода на заднюю или обе оси.

Список оборудования для пикапа достаточно большой и включает в себя современные опции и системы. Автомобиль будет доступен для покупки в трех комплектациях, к которым можно заказать пакеты Chrome и Sport.

В минимальной комплектации будет система предотвращения столкновений, система слежения за слепыми зонами, а также система удержания автомобиля в полосе и другое.