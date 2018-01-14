Эксперты назвали пять самых популярных кроссоверов‍ в России

На российском рынке неуклонно растет сегмент кроссоверов и внедорожников, но самыми популярными моделями по-прежнему остаются бюджетные SUV.

По данным АЕБ за прошлый год был составлен ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов.

На пятом месте с результатом 31,2 тысячи реализованных машин расположился Chevrolet Niva.

Четвертое месту у японского кроссовера Toyota RAV4, который является самым продаваемым кроссовером марки не только в РФ, но также и в мире.

На российском рынке RAV4 в 2017 году разошелся в количестве 32,9 тысяч ед.

Третье место у Lada Xray, который был продан в количестве 33,3 тысячи экземпляров.

Второе и первое место достается Renault Duster и Hyundai Creta — 43,8 тысячи и 55,3 тысячи единиц соответственно.