Hyundai на видео рассекретила внешность хэтчбека Veloster

На автосалоне в Детройте компания Hyundai представит новый асимметричный хэтчбек Hyundai Veloster, и компания до презентации решила показать новый тизер, в котором практически рассекретила внешность новинки.

Показ Hyundai Veloster состоится 15 января на открывшемся автосалоне в Детройте и как уже известно модель получит новые бензиновые турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6-литра. Их мощность пока не раскрывается.

К новым двигателям предложат роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и шестиступенчатую «механику».

До российского рынка новое поколение Veloster вряд ли доберется, ведь эту модель в России сняли с продаж в 2016 году, а причиной стали низкие продажи.

