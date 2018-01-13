Стала известна дата премьеры возрожденного спорткара Toyota Supra‍

Уже в марте текущего года, когда откроет свои двери автосалон в Женеве, состоится премьера возрожденного спорткара Toyota Supra. В частности, на автосалоне будет представлен новый спорткар, который станет преемником Supra.

На рынке автомобиль будет известен под субрендом японской марки Gazoo Racing.

Новая модель будет на рынке представлена в четырех исполнениях — Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN, которые будут отличаться стоимостью и техническими характеристиками.

Спорткар в модельной линейке марки расположится на ступень выше GT86. Как уже сообщалось не раз в основе нового Toyota Supra расположится платформа, которая разрабатывалась совместно с BMW.

На этой же основе построен и новый BMW Z4.