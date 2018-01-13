Уже в марте текущего года, когда откроет свои двери автосалон в Женеве, состоится премьера возрожденного спорткара Toyota Supra. В частности, на автосалоне будет представлен новый спорткар, который станет преемником Supra.
Стала известна дата премьеры возрожденного спорткара Toyota Supra
13.01.2018 21:52
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На рынке автомобиль будет известен под субрендом японской марки Gazoo Racing.
Новая модель будет на рынке представлена в четырех исполнениях — Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN, которые будут отличаться стоимостью и техническими характеристиками.
Спорткар в модельной линейке марки расположится на ступень выше GT86. Как уже сообщалось не раз в основе нового Toyota Supra расположится платформа, которая разрабатывалась совместно с BMW.
На этой же основе построен и новый BMW Z4.
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