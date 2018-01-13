Автомобили бренда Ford 2017 года выпуска для россиян доступны со скидкой‍

На российском рынке компания Ford на свои автомобили стала предлагать скидки. Как рассказали в Ford Sollers, с нового года стали действовать новые предложения на автомобили компании, выпущенные в 2017 году.

На эти авто увеличили размер скидки по программе утилизации и схеме Trade-in. Теперь максимальная выгода составляет 200 тысяч рублей.

Для модели Ford Fiesta скидка по вышеуказанным предложениям составляет 50 тысяч рублей, а на модель Focus можно получить скидку в 150 тысяч рублей.

При покупке Kuga и Explorer будет предоставлена максимальная скидка в размере 200 тысяч рублей.

Также в Ford Sollers напомнили, что с 1 января возобновлена программа льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».