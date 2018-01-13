SAIC показала свой внедорожник Roewe RX8 на новом тизере

Китайская компания SAIC, которой принадлежит бренд Roewe, распространила новое тизерное изображение с внедорожником Roewe RX8. Новинка готовится к презентации, которая состоится в ближайшее время.

Продажи новой модели запланированы на вторую половину 2018 года.

По предварительной информации в основе кроссовера Roewe RX8 расположится платформа рамного внедорожника Maxus D90.

За счет этой платформы моторная гамма будет представлена двухлитровым мотором, который в модели Maxus D90 выдает 224 лошадиных силы.

Ожидается, что Roewe RX8 будет полноприводным и получит семиместную версию.