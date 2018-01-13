Bentley Bentayga получил новый 550-сильный восьмицилиндровый мотор

Популярный на российском рынке Bentley Bentayga на британском рынке стал предлагаться с новым бензиновым мотором объёмом 4,0-литра.

Такой же двигатель будет устанавливаться на соплатформенный Lamborghini Urus, но в нем он выдает 650 л.с.

Для британской премиальной модели этот мотор дефорсировали до 550 лошадиных сил.

Несмотря на то что двигатель потерял в мощности 100 лошадиных сил он позволит разгонятся Bentayga от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость внедорожника будет ограничена электроникой на отметке 290 км/ч.

Стоит отметить, что новый мотор в Bentley Bentayga получил систему деактивации цилиндров.

Эта система будет отключать четыре цилиндра из восьми, за счет чего средний расход топлива внедорожника с мотором V8 будет около 11 литров.

Также в новом Bentley Bentayga установили систему Drive Dynamics и карбон-керамические тормоза.

На российском рынке старт продаж Bentayga с новым мотором запланирован на март.