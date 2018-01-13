Запущенный в серийное производство в 2017 году новый кроссовер Skoda Karoq с каждым днем становится все популярнее. Как рассказали в компании, производственная площадка уже не справляется с удовлетворением заказов в связи с чем производство модели будет увеличено.

Новый кроссовер Skoda Karoq вызвал ажиотажный спрос и чешский автопроизводитель после раздумий принял решение инвестировать 16,6 миллиона евро для расширения производства на заводе в Млада-Болеславе.

Увеличение мощностей будет именно для модели Karoq. Представители компании в общении с журналистами отметили, что их кроссоверы Skoda Karoq и Skoda Kodiaq оказались удачными и были вовремя выпущены, а это доказывают их продажи.

Как известно в начале лета прошлого года Skoda Karoq был запущен в серийное производство на заводе Квасинах, а несколько дней назад его выпуск стартовал и на другом предприятии, расположенном в Млада-Болеславе.

Напомним, что недавно была представлена китайская версия кроссовера Skoda Karoq , которая оказалась длиннее европейской.