Как известно, в этом году повысится размер утилизационного сбора на автомобили. В Министерстве промышленности уже разработали проект поставления, в котором говорится об увеличении размера утильсбора.

На размер утильсбора будут влиять разные факторы, в числе которых категория, вид ТС, импорт, объёмы выпуска и другое.

Между тем, вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что рост утилизационного сбора на авто может составить до 15%

«Я думаю, что уже до конца дня будет документ, который пойдет на визирование. По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть, её не будет. По каким-то будет 15-процентная, по каким-то чуть выше – там, где более серьёзно снижаются другие налоги», — приводит слова агентство ТАСС Аркадия Дворковича.

Впрочем, стоит отметить, что с начала года многие автопроизводители в России уже переписали ценники на автомобили, учитывая предполагаемое повышение утилизационного сбора.