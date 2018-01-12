Новое поколение пикапа Ram 1500 сфотографировали на заводе

За несколько дней до официальной премьеры нового поколения пикапа Ram 1500, он оказался рассекречен на фотографии. Модель сфотографировали на сборочной линии завода без какого-либо камуфляжа.

Презентация пикапа состоится в рамках ежегодного автосалона в Детройте, в этом же году начнется производство модели, причем на конвейерной линии останется и текущая генерация модели.

Известно, что новый Ram 1500 получит гибридную силовую установку, о которой на данный момент пока ничего не известно.

Также будут доступны и версии с обычными ДВС. В США сейчас продается Ram 1500 с 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. и 5,7-литровым 395-сильным ДВС.

Также доступна и дизельная модификация пикапа, под капотом которой расположен 240-сильный трехлитровый мотор.

Все подробности о новой генерации пикапа станут известны уже через несколько дней.