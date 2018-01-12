За несколько дней до официальной премьеры нового поколения пикапа Ram 1500, он оказался рассекречен на фотографии. Модель сфотографировали на сборочной линии завода без какого-либо камуфляжа.
Новое поколение пикапа Ram 1500 сфотографировали на заводе
12.01.2018 23:44
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Презентация пикапа состоится в рамках ежегодного автосалона в Детройте, в этом же году начнется производство модели, причем на конвейерной линии останется и текущая генерация модели.
Известно, что новый Ram 1500 получит гибридную силовую установку, о которой на данный момент пока ничего не известно.
Также будут доступны и версии с обычными ДВС. В США сейчас продается Ram 1500 с 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. и 5,7-литровым 395-сильным ДВС.
Также доступна и дизельная модификация пикапа, под капотом которой расположен 240-сильный трехлитровый мотор.
Все подробности о новой генерации пикапа станут известны уже через несколько дней.
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