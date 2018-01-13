Toyota Camry нового поколения доберется в РФ к концу 2018 года

Как известно Toyota Camry доберется до российского рынка и производитель ранее запатентовал модель в базе Роспатента, где появились первые изображения российской версии модели нового поколения. Вместе с тем российские журналисты сообщают, предварительные сроки выхода новой Toyota Camry в России.

По некоторым данным продажи новинки стартуют до конца года, но более точной даты выхода пока нет. При этом стоит отметить, что ранее говорилось о старте продаж запланированном на второй квартал года.

Помимо появления Toyota Camry новой генерации, на российском рынке ожидается внедорожник Fortuner, оснащенный бензиновым мотором, а также спецверсии Hilux и Corolla.

Кроме этого в России появится обновленный минивэн Alphard. Возвращаясь к новому поколению Toyota Camry стоит отметить, что версия для российского выглядит почти также как и версия для Японии и США.

Ранее дизайн модели для рынков имел отличия. Как и предшественник бизнес-седан получил такие же габариты, за исключением колесной базы, которая стала больше на 49 мм.

С какими силовыми установками поступит в продажу модель в России неизвестно. Для США седан доступен в гибридной модификации, а также с двигателями объемом 2,5 (206 л.с.) и 3,5 (305 л.с.) литра.

Среди трансмиссий для версий с ДВС будет восьмискоростной автомат, а для гибрида предлагается вариатор.