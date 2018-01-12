Первый автомобильный салон для женщин‍ открылся в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии открылся первый автомобильный салон для женщин, в котором работают только женщины и его клиентами могут стать только представительницы прекрасного пола.

В прошлом году король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал закон, который разрешает женщинами получить водительское удостоверение и управлять автомобилем.

В дальнейшем в Саудовской Аравии будут открыты автомобильные школы для женщин и они даже смогут обучатся на пилотов, об этом предает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что Саудовская Аравии до 2017 года оставалась единственной страной, где женщины не имели права, садится за руль автомобиля.