Житель Эстонии продает редчайшую LADA VFTS по невысокой цене

В Эстонии на продажу выставили ралийную LADA VFTS с доработанным 160-сильным мотором.

ВАЗ-2105 LADA VFTS выпускалась в свое время в Вильнюсе, и она была создана для раллийных соревнований.

Автор объявления просит за LADA VFTS 9 999 евро, что по текущему курсу около 680 тысяч рублей.

Пробег у автомобиля составляет 300 километров и стоит отметить, что для столь редкого автомобиля это очень приемлемая цена.

В прошлом году за подобный экземпляр в США просили 40 тысяч долларов.

В VFTS установлен 160-сильный четырехцилиндровый мотор мощностью 160 лошадиных сил, который работает в паре с механикой от Opel.

Задний мост у экземпляра установлен от Volvo, а управление от Volkswagen Golf II.