В Эстонии на продажу выставили ралийную LADA VFTS с доработанным 160-сильным мотором.
Житель Эстонии продает редчайшую LADA VFTS по невысокой цене
12.01.2018 23:08
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ВАЗ-2105 LADA VFTS выпускалась в свое время в Вильнюсе, и она была создана для раллийных соревнований.
Автор объявления просит за LADA VFTS 9 999 евро, что по текущему курсу около 680 тысяч рублей.
Пробег у автомобиля составляет 300 километров и стоит отметить, что для столь редкого автомобиля это очень приемлемая цена.
В прошлом году за подобный экземпляр в США просили 40 тысяч долларов.
В VFTS установлен 160-сильный четырехцилиндровый мотор мощностью 160 лошадиных сил, который работает в паре с механикой от Opel.
Задний мост у экземпляра установлен от Volvo, а управление от Volkswagen Golf II.
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