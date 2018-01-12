Кроссовер Hyundai Creta в 2017 году стал бестселлером в сегменте SUV‍

В 2017 году самым популярным кроссовером в России стал Hyundai Creta, который за 12 месяцев разошёлся в количестве 55 305 единиц. Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», спрос на Creta вырос в 2,5 раза.

Второе место по популярности занимает внедорожник Renault Duster на котором остановило свой выбор 43 828 россиян, такие же продажи Duster были и в прошлом году.

Третье место в сегменте SUV занимает Toyota RAV4 с результатом 32 931 проданных автомобилей. Спрос на японскую модель вырос на 25%.

Далее по списку следуют Chevrolet Niva и Renault Kaptur с количеством 31 212 ед. (+5%) и 30 966 ед.

Спрос на компактный французский кроссовер вырос в 2,2 раза.

Также в ТОП-10 самых востребованных в РФ кроссоверов вошли:

LADA 4х4 – 29 091 ед. (+7%)

Volkswagen Tiguan – 27 666 ед. (2,6 раза)

KIA Sportage – 24 611 ед. (+30%)

Nissan X-Trail – 20 626 ед. (+15%)

Nissan Qashqai – 20 223 ед. (+8%).

Напомним, что ранее был опубликован список самых популярных автомобильных компаний и моделей за 2017 года в России.