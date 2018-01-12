Секреты долголетия автомобильных аккумуляторов

Продлить жизнь аккумулятору на машине, хотелось бы каждому автовладельцу. Стоимость их не уменьшается, а только растёт. Покупать новый накладно.

Сохранить свойства батареи как можно дольше — возможно. Для этого необходимо соблюдать некоторые рекомендации.

Избегайте частых пусков двигателя

При пуске требуется отдача большого тока, что сильно сокращает срок эксплуатации. Тем более при недозаряде.

Лучше использовать аккумулятор как можно большей ёмкости, насколько дадут установочные габариты. Это позволит иметь запас при неблагоприятных условиях использования. Такая батарея будет дольше разряжаться при том же токе потребления.

Производитель чаще всего ставит минимально возможную, подходящую для обеспечения нормальной работы систем электрооборудования.

Никогда не разряжайте аккумулятор «в ноль»

При полном разряде на пластинах осядет много солей. При зарядке контакт с электролитом из-за них будет минимален. Батарея не дозарядится, потеряет несколько процентов ёмкости, которые уже никогда не восстановятся.

Периодическое повторение глубокого падения напряжения приведёт её в неработоспособное состояние. Желательно не допускать уменьшения глубже 10,5 вольт.

Очистка от грязи и окислов

Периодически протирайте наружную поверхность батареи от пыли. При более сильных загрязнениях или присутствии налёта электролита — со слабым раствором соды или любого моющего средства. Состояние клемм тоже немаловажно. Чистка и использование специальной токопроводящей смазки дадут хороший результат. Применение этих мероприятий уменьшит ток саморазряда, улучшит токоотдачу батареи.

Уровень электролита

При недостаточном количестве электролита возможно разрушение пластин. Что приведёт к смерти аккумулятора. Перебор приведёт к окислению клемм.

Если батарея с пробками — выкрутить и проверить уровень. Бывают не обслуживаемые — тут определяться только по индикации глазка. При прозрачном корпусе наносят метки — минимум и максимум (ориентироваться по ним).

В процессе эксплуатации количество электролита уменьшается. Надо проверять.

Крепление

Правильное положение важно. Горизонтальная установка, отсутствие болтанки и вибрации позволит исключить колебания электролита в банках, оголения пластин. Будет более качественная зарядка. На закреплённом аккумуляторе уменьшена возможность облома клемм, замыкания на корпус.

Подзарядка



Короткие и частые поездки, долгое прокручивание стартера, работа большого числа потребителей, продолжительное стояние в пробках — не способствуют нормальному уровню заряда батареи.

Если машина берётся редко, а также эксплуатируется в зимний период — требуется дозаряд. Нужно купить зарядное устройство. Присутствие функции автоматического определения тока заряда, а также возможность принудительного установления значения — обеспечит разные режимы. Пригодится и просто зарядить, и восстановить батарею.

Температура

Летом старайтесь ставить машину в тени. Повышение температуры аккумулятора ведёт к выкипанию электролита, понижению уровня. Зимой плотность уменьшается и, с учётом плохого заряда, ведёт к замерзанию. При сильных морозах снимайте аккумулятор или применяйте утепление.

Сохранение работоспособности весь срок службы возможно при соблюдении оптимальных условий работы. Ухаживайте за аккумулятором, проводите профилактику, исключайте аварийные режимы. Несколько несложных действий принесёт спокойствие и уверенность в безотказной работе в течение продолжительного времени.

Берегите аккумулятор, и он сэкономит вам время и деньги!