Volkswagen представила «заряженную» версию седана Passat GT

Немецкий автопроизводитель анонсировал презентацию самой спортивной модели Passat, которую покажут в рамках автосалона в Детройте, который уже через несколько дней начнет свою работу.

Новинка с приставкой к названию GT и более 20 изменениями в салоне и во внешности будет выпущена ограниченным тиражом.

«Заряженная» версия автомобиля будет отличаться от обычного исполнения светодиодной оптикой, бамперами R-Line, накладками на боковых зеркалах, колесными дисками размером 19 дюймов, двойными патрубками выхлопной системы, заниженной подвеской, а также тонированными задними фонарями.

В салоне автомобиля будет климат-контроль, сидения с подогревом и электрорегулировкой, а также информационно-развлекательная система с 6,3-дюймовым экраном.

В движение Passat GT будет приводится 3,6-литровым двигателем VR6, который выдаст 284 л.с. при 350 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот с двойным сцеплением. О динамических характеристиках модели станет известно во время презентации.