В китайской компании готовят к презентации обновленную версию своего полноприводного кроссовера, который снова заметили фотошпионы. Благодаря автомобильным папарацци салон был рассекречен интерьер полноразмерного кроссовера Changan CS75 2018 модельного года.
Фото салона нового кроссовера Changan CS75 опубликованы в Сети
12.01.2018 23:12
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У кроссовера в экстерьере появится новая радиаторная решетка, измененный передний и задний бамперы, а также оптика и будут увеличены воздухозаборники.
В салоне будет новый руль, измененная передняя панель, а также информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.
В списке оборудования появится климат-контроль на три зоны. Линейка двигателей модели останется без изменений и по-прежнему будет представлена 1.5-литровым двигателем с отдачей 178 л.с.
В качестве трансмиссии будет 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробки, которые работают с передне- и полноприводными системами.
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