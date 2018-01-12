Фото салона нового кроссовера Changan CS75‍ опубликованы в Сети

В китайской компании готовят к презентации обновленную версию своего полноприводного кроссовера, который снова заметили фотошпионы. Благодаря автомобильным папарацци салон был рассекречен интерьер полноразмерного кроссовера Changan CS75 2018 модельного года.

У кроссовера в экстерьере появится новая радиаторная решетка, измененный передний и задний бамперы, а также оптика и будут увеличены воздухозаборники.

В салоне будет новый руль, измененная передняя панель, а также информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

В списке оборудования появится климат-контроль на три зоны. Линейка двигателей модели останется без изменений и по-прежнему будет представлена 1.5-литровым двигателем с отдачей 178 л.с.

В качестве трансмиссии будет 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробки, которые работают с передне- и полноприводными системами.