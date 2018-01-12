Концерн General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей

Сейчас все автопроизводители активно разрабатывают беспилотные системы, но пока практически все они находятся на стадии тестирования. Эксперты прогнозируют, что полностью самостоятельная беспилотная система по миру появится ближе к 2025 году, но пока она будет встроена в традиционные автомобили с рулевым колесом и педалями.

В дальнейшем ожидают, что все автомобили станут беспилотными и в них не будет привычных органов управления.

Как это будет выглядеть решил показать концерн General Motors. Так, был представлен концепт интерьера беспилотного автомобиля, у которого не предусмотрены педали и руль.

В компании планируют запустить такие авто уже в 2019 году и для этого они уже отправили запрос на получение разрешения в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Полностью беспилотные авто планируют изначально использовать в сервисах райдшеринга.