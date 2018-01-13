Китайский кроссовер JAC S3 появится на рынке России‍

Впервые информация о том, что компания JAC намерена вывести на российский рынок свой кроссовер JAC S3 появилась еще в 2014 году. В 2016 году представители компании снова заговорили о выходе новинки, но в итоге продажи модели так и не стартовали.

Но, похоже, в компании все же решились начать продажи кроссовер JAC S3. О чем свидетельствует новое ОТСС, которое появилось в базе в Росстандарте.

Новое одобрение типа транспортного средства было выдано именно на JAC S3. В документе указано, что кроссовер будет с двумя моторами.

Первый двигатель полуторалитровый с отдачей 105 л.с., а второй 109-сильный объёмом 1.6 литра. В паре с первой установкой будет работать только механика, а со второй – вариатор.

Системы привода на все колеса не будет. По предварительным данным поставки кроссовера JAC S3 будут с предприятия, расположенного в Казахстане.