Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz GLS вновь заметили во время тестов. Автомобиль уже проходит зимние тесты, готовясь к дебюту, который будет проходить в этом году.
Новый Mercedes-Benz GLS 2019 замечен на зимних тестах
12.01.2018 17:00
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Новый Mercedes-Benz GLS позиционируется как модель 2019 года и в продаже она появится в начале следующего года.
Новая генерация модели будет построена на новой платформе MHA.
За счет этой платформы габариты внедорожника увеличатся, а моторная гамма будет представлена новыми силовыми установками, в том числе и гибридной.
В списке оборудования будет числится немало современных систем безопасности и помощи водителю.
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