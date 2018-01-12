Новый Mercedes-Benz GLS 2019 замечен на зимних тестах

Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz GLS вновь заметили во время тестов. Автомобиль уже проходит зимние тесты, готовясь к дебюту, который будет проходить в этом году.

Новый Mercedes-Benz GLS позиционируется как модель 2019 года и в продаже она появится в начале следующего года.

Новая генерация модели будет построена на новой платформе MHA.

За счет этой платформы габариты внедорожника увеличатся, а моторная гамма будет представлена новыми силовыми установками, в том числе и гибридной.

В списке оборудования будет числится немало современных систем безопасности и помощи водителю.