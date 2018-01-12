Опубликован топ-10 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году‍

Сайт focus2move подготовил рейтинг автомобилей, которые чаще всего продавались в мире и имеют наибольший объём продаж по итогам прошлого года. Так, были названы самые востребованные автомобили в мире в 2017 году.

На первой строчке мирового рейтинга расположилась японская модель Toyota Corolla, продажи которой в прошлом году составили 1 224 990 ед., что оказалось на 6,6% меньше.

Второе место оказалось за американской моделью Ford F-Series. Пикапы компании Ford были проданы в количестве 1 076 551 единиц, что на 8,7% больше.

В тройке лидеров расположилась немецкая модель Volkswagen Golf с результатом 952 826 штук, что на 3,5% хуже.

В первой пятерке расположились Honda Civic и Toyota RAV4, которые показали результаты 819 005 ед.(+21,7%) и 807 401 (+11%).

Во второй пятерке расположились Honda CR-V (751 230 ед.,-0,4%), Volkswagen Tiguan (703 143 ед., +34,5%), Ford Focus (671 923 ед., -6,3%), Chevrolet Silverado (660 530 ед., +3,5%) и Volkswagen Polo (656 179 ед.,+3,5%).

За пределами второй пятерки оказались такие модели как Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Ram Pick-up и Wuling Hongguang.

Также 12 января были названы и самые продаваемые марки и модели авто в России за 2017 год, а еще был опубликован список самых продаваемых кроссоверов.