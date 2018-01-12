В базе Роспатента обнаружился ранее запатентованный внедорожник УАЗ Патриот в кузове лимузина.
По сути Ульяновский автомобильный завод ранее планировал выпустит длиннообразную версию внедорожника.
УАЗ запатентовала модель «Патриот» в кузове лимузин
В базе Роспатента обнаружился ранее запатентованный внедорожник УАЗ Патриот в кузове лимузина.
Такой проект даже появился в базе Роспатента, а зарегистрирован такой вариант был осенью 2009 года.
Позже пошлину за поддержание документа перестали платить за счет чего действие патента было прекращено.
Информацию о длиннообразном внедорожнике в базе удалось раздобыть изданию Авто@Mail.ru.
Предполагается, что такой автомобиль планировали выпускать мелкосерийно, причем особо ничего выдумывать в автомобиле не стали и использовали встроенную перегородку со стеклом за средней стойкой, а также установили дополнительные сидения. Напомним, что в декабре стали известны подробности нового поколения УАЗ «Патриот».