Специалисты американской компании Armormax подготовили свою версию седана, основой для которого стал электрокар компании Tesla. Так, Armormax превратила Tesla Model S в самый быстрый бронеавтомобиль.

За основу своего проекта компания взяла седан Tesla Model S P100D. Кузов электрокара усилили специальным волокном, которое способно выдержать выстрел из крупнокалиберной винтовки.

Для бронирования дверей, стоек, пола, а также крыши использовалось ламинированное синтетическое волокно и баллистический сплав, предварительно обработанный термически.

Также в автомобиле произвели замену стандартных стекол. Также для Tesla Model S P100D усилили подвеску и установили шины RunFlat.

Еще для силовой установки применили защищенные элементы. В итоге вес автомобиля составил всего на 250 килограммов больше, чем у стандартного авто, который весит 2 289 кг.

Силовая установка осталась стандартной и выдает 773 л.с. при 967 Нм. При этом автомобиль стал самым быстрым бронированным в мире.