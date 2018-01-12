Компания Volkswagen в России в 2017 году увеличила продажи на 21%

Автомобильная компания Volkswagen в России отчиталась о продажах своих автомобилей за прошлый год. Согласно опубликованным данным, компания Volkswagen в 2017 году увеличила продажи в России на 20,5%.

Объём реализованных автомобилей компании составил 89 469 штук.

Отмечается, что самым лучшим месяцем для компании стал декабрь 2017 года, когда дилерам марки удалось реализовать 10 366 автомобилей, что оказалось больше на 36.6%.

Самой популярной моделью бренда все также остается седан Polo, который в 2017 году был продан в количестве 48 595 единиц, что больше на два процента.

При этом вторая самая популярная модель Volkswagen Tiguan продемонстрировала рост в 2,6 раза до 27 666 экземпляров.

Третий показатель оказался у Volkswagen Touareg. Его продажи за 12 месяцев 2017 года составили 5 335 ед.