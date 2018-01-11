«Запорожец» за полмиллиона рублей выставлен на продажу в Германии

Житель немецкого Лёне опубликовал объявление на eBay о продаже автомобиля «Запорожец» яркого цвета. Автомобиль ЗАЗ-968 имеет пробег 60 тысяч километров и был выпущен в 1978 году.

Продавец просит за машину в неплохом состоянии в переводе полмиллиона рублей или 6 900 евро. Также отмечается, что продаваемый экземпляр прошел реставрацию.

К сожалению никаких других подробностей об автомобиле продавец не сообщил.

Напомним, что ранее был опубликован ТОП уникальных или раритетных автомобилей, выставленных на продажу, которые стоили дороже элитных квартир.