Житель немецкого Лёне опубликовал объявление на eBay о продаже автомобиля «Запорожец» яркого цвета. Автомобиль ЗАЗ-968 имеет пробег 60 тысяч километров и был выпущен в 1978 году.
«Запорожец» за полмиллиона рублей выставлен на продажу в Германии
11.01.2018 22:24
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Продавец просит за машину в неплохом состоянии в переводе полмиллиона рублей или 6 900 евро. Также отмечается, что продаваемый экземпляр прошел реставрацию.
К сожалению никаких других подробностей об автомобиле продавец не сообщил.
Напомним, что ранее был опубликован ТОП уникальных или раритетных автомобилей, выставленных на продажу, которые стоили дороже элитных квартир.
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