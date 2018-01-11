Компания Chery в России в 2017 году увеличила продажи на 24%‍

В прошедшем году китайский автопроизводитель Chery на российском рынке реализовал 5 905 авто, а это на 24% больше чем в 2016 году.

Самой продаваемой моделью компании стал кроссовер Chery Tiggo 3, его доля составила 45% от общих продаж.

Сейчас модельный ряд Chery в России представлен тремя кроссоверами — Tiggo 3, Tiggo 3 и Tiggo 5, которые продаются 84 центрах по продаже и обслуживанию моделей компании, расположенных в России.

В 2018 году автопроизводитель планирует открыть еще 31 дилерский центр, которые будут соответствовать всем современным требованиям китайского автопроизводителя.

Также в текущем году компания привезет на российский рынок еще две модели кроссоверов — Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7, которые появятся во втором полугодии 2018 года.