Спецверсию Renault Clio RS посвятили еще непредставленному болиду Формулы-1

В 2018 году команда Renault выступит в чемпионате на новом болиде, который пока не показали, но в его честь уже создали «заряженный» хэтчбек Renault Clio RS.

В продажу спецверсия хэтчбека поступит в первой половине 2018 года и она создана на базе комплектации Trophy.

Модель назвали Renault Clio RS 18 и она будет предлагаться в черном цвете с желтыми акцентами на кузове. В салоне Clio будут премиальные материалы и таблички, указывающие на серию.

Под капотом Renault Clio RS 18 установят 220-сильный мотор и систему Torque Boost, которая способна кратковременно увеличить крутящий момент на 20 Нм. Также в автомобилей будет перенастроенная подвеска, которую занизили по сравнению с классическим Clio RS.

Более подробно о комплектации Renault Clio RS 18, а также о ценах и тираже станет известно ближе к старту продаж.