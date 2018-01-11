Skoda создала картонный кроссовер Karoq с опциями для детей

Чешский автопроизводитель свой флагманский кроссовер создал из картона и оснастил его опциями для детей.

Автопроизводитель создал из картона Skoda Karoq в натуральную величину и в него установили дискотечный шар, планшет, музыкальную беспроводную колонку и в багажник засыпали 1500 пластиковых шаров.

Именно это выбрали дети, для которых и создавался картонный Karoq.

Для определения пакет опций был проведен опрос, в котором приняли участие дети от 6 до 11 лет.

В целом на создание Skoda Karoq ушло свыше 600 часов и за проект отвечала дизайнерская студия Lazerian.

