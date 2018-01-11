Американская компания Intel и Ferrari подписали трехлетний контракт, в рамках которого автопроизводитель будет использовать искусственный интеллект Intel для обучения гонщиков.
Для обучения гонщиков Ferrari использует искусственный интеллект
11.01.2018 17:58
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Система искусственного интеллекта (ИИ) будет пользоваться на монокубке Ferrari Challenge, в котором принимают участие клиенты компании.
Все заезды будут снимать с воздуха беспилотники. Все отснятое видео пилот в дальнейшем может посмотреть и увидеть, как он ведет автомобиль, а это частично поможет улучшить навыки вождения Ferrari.
В дальнейшем система ИИ сможет изучать телеметрию и на ходу вносить изменение в настройки автомобиля.
Сейчас такое возможно сделать только после заезда на специальном оборудовании. Помимо этого, ИИ от Intel научат правильно анализировать ситуацию на трассе и показывать самые интересные моменты гонок.
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