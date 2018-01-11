Для обучения гонщиков Ferrari использует искусственный интеллект‍

Американская компания Intel и Ferrari подписали трехлетний контракт, в рамках которого автопроизводитель будет использовать искусственный интеллект Intel для обучения гонщиков.

Система искусственного интеллекта (ИИ) будет пользоваться на монокубке Ferrari Challenge, в котором принимают участие клиенты компании.

Все заезды будут снимать с воздуха беспилотники. Все отснятое видео пилот в дальнейшем может посмотреть и увидеть, как он ведет автомобиль, а это частично поможет улучшить навыки вождения Ferrari.

В дальнейшем система ИИ сможет изучать телеметрию и на ходу вносить изменение в настройки автомобиля.

Сейчас такое возможно сделать только после заезда на специальном оборудовании. Помимо этого, ИИ от Intel научат правильно анализировать ситуацию на трассе и показывать самые интересные моменты гонок.